Минобороны Румынии предупредило жителей об опасности из-за беспилотников

В ночь с 12 на 13 сентября текущего года Министерство обороны Румынии разместило предостережение, предупреждая жителей о возможности падения обломков беспилотных летательных аппаратов. Эта информация была официально опубликована в официальном пресс-релизе ведомства.

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Примерно в 00:45 по московскому времени военное ведомство обнаружило группы беспилотных дронов, направляющихся к украинским портам на реке Дунай. В ответ на это обнаружение Министерство обороны немедленно связалось с Генеральной инспекцией по чрезвычайным ситуациям, донеся информацию о потенциальной угрозе для районов Тульча и Галац. Ситуация была полностью нейтрализована к 05:00.

Ранее Министерство обороны Румынии доложило о находке обломков беспилотного летательного аппарата на своей территории. Разбросанные части дрона были замечены в окрестностях населенных пунктов Нуфэрул и Виктория, расположенных в регионе Тулча.