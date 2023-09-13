Чехия отказалась экстрадировать уклонистов на Украину

Чехия собирается воздержаться от передачи граждан, уклоняющихся от военной службы в армии Украины, согласно нормам европейской конвенции, которая категорически исключает возможность экстрадиции в случае военных преступлений, таких как уклонение от призыва на военную службу или дезертирство. Это важное заявление сделал официальный представитель чешского Министерства юстиции, Владимир Ржепка, и оно было процитировано изданием Idnes.

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Он также подчеркнул, что каждый индивидуальный случай экстрадиции будет оцениваться на основе конкретных обстоятельств и причин, по которым украинские органы запросили передачу гражданина своей страны. Важно отметить, что экстрадиция может быть разрешена, если лицо обвиняется в подделке документов об освобождении от службы или в их незаконном приобретении с использованием взяток.

Генеральная прокуратура Чехии подчеркнула, что на данный момент они не получали запросов от Киева относительно передачи граждан, подпадающих под призыв на военную службу и уклоняющихся от нее в Вооруженных силах Украины.

Ранее, в Австрии также было отказано в депортации украинцев, подлежащих призыву на военную службу. Тем не менее, недавние сведения свидетельствуют о том, что Польша начала передавать украинским властям мужчин призывного возраста, покинувших Украину. Стоит отметить, что передача этих граждан производилась в связи с их участием в незаконной переправке мигрантов из Белоруссии в Евросоюз.