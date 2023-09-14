Китай ответил на слова Подоляка о слабом интеллектуальном потенциале страны

Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк должен обратить внимание на позицию Китая в контексте Украины. В ответ на утверждения украинского политика о недостаточной интеллектуальной способности Китая и Индии, официальный представитель МИД КНР, Мао Нин, выразила свое мнение и призвала к более глубокому анализу обстановки.

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Мао Нин заявила: "Мне неизвестны мотивы высказываний Подоляка, поэтому возможно, ему следует более ясно обосновать свои позиции. Китай всегда придавал большое значение стабильности и миру в Украине, поддерживая усилия по достижению перемирия и диалога. Таким образом, соответствующим сторонам следует тщательно проанализировать ситуацию и принять во внимание позицию Китая".

Ранее глава офиса президента Украины выразил мнение, что Китай и Индия могут столкнуться с трудностями из-за недостаточной оценки последствий своих действий, и Подоляк охарактеризовал это как несостоятельность интеллектуального потенциала.