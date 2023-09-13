Администрация Эрдогана прокомментировала переговоры с Путиным по зерновой сделке

Идут активные подготовительные работы перед предстоящими переговорами между лидером Турции, Реджепом Тайипом Эрдоганом, и президентом России, Владимиром Путиным, в рамках обсуждения зерновой сделки. Однако точные даты проведения этих переговоров остаются под вопросом, их реализация до начала Генеральной ассамблеи ООН подвергается сомнению. Информация поступила из источников, близких к администрации президента Турции и была предоставлена агентству РИА Новости.

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Согласно этим источникам, "вопрос о проведении переговоров актуален, однако конкретные даты пока не уточнены". Эта информация стала известной после саммита G20, который прошел в Индии и на котором Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность продолжить "телефонную дипломатию" с российским лидером. Кроме того, было объявлено, что Турция намерена обратиться к ООН с новым предложением по возобновлению зерновой сделки, включая гарантии подключения к системе обмена платежными данными (SWIFT) и страхование российских морских судов.

Следует также отметить, что пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, кратко оценил текущее состояние зерновой сделки, называя его "в состоянии ожидания". Представитель Кремля, выступая на Восточном экономическом форуме, подчеркнул, что на данный момент не наблюдается существенных движений в рамках черноморской инициативы.