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Генерал США Ло: украинские летчики начнут обучение пилотированию F-16 в октябре
В США назвали сроки подготовки украинских летчиков F-16

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Совсем скоро украинские пилоты начнут обучение на F-16 в Соединенных Штатах. Планируется, что этот курс займет около трех месяцев, а после него они также потратят некоторое время на изучение технического обслуживания этих самолетов. Об этом было объявлено генерал-лейтенантом Джеймсом Ло, командующим Военно-воздушными силами Национальной гвардии США, по информации от ТАСС.

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Также отмечается, что в данный момент группа украинских пилотов активно изучает английский язык, и после успешного завершения этого этапа они отправятся на авиабазу ВВС США в Тусоне, штат Аризона. Первая группа ожидается уже в октябре 2023 года. Продолжительность обучения будет зависеть от уровня опыта украинских летчиков: в случае наличия опыта управления истребителями, обучение займет около трех месяцев, в противном случае - до девяти месяцев.

После завершения курса в США, украинских летчиков отправят в Европу на курсы технического обслуживания самолетов, проводимые НАТО. Конкретные сроки этого этапа пока остаются неопределенными.

Ранее генерал Дэвид Олвин, кандидат на пост начальника штаба ВВС США, утверждал, что обучение украинских летчиков в США может занять от шести до девяти месяцев, и если они начнут обучение в ближайшие месяцы, они смогут завершить курс к весеннему сезону.

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