МИД России прокомментировал инцидент с беспилотником в Румынии

Румыния не представила убедительных доказательств, свидетельствующих о российской принадлежности обломков беспилотного аппарата, обнаруженных на её территории. Это заявление сделала официальная представительница МИД России, Мария Захарова, в ходе своего информационного брифинга.

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Мария Захарова также подчеркнула, что румынская сторона не предоставила ясной и объективной картины событий, связанных с обнаружением обломков. Дипломат выразила недоумение относительно попыток румынских представителей убедить общественность в связи инцидента с Россией, не обладая соответствующими убедительными доказательствами.

Необходимо отметить, что 6 сентября на территории Румынии вблизи границы с Украиной были обнаружены обломки беспилотного аппарата. По словам министра обороны Румынии, Анджелы Тылвар, фрагменты дрона были обнаружены недалеко от населенного пункта Плауру, в уезде Тулча.