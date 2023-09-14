Захарова отреагировала на учения НАТО в Балтийском море

Крупные военные маневры НАТО "Northern Coasts" в Балтийском море вызвали реакцию Марии Захаровой, официального представителя МИД России, которая выразила озабоченность агрессивными намерениями альянса. В ее словах прозвучало выражение беспокойства по поводу преобразования региона, ранее известного как мирное Балтийское море, в сферу геополитического напряжения из-за действий НАТО.

реклама

Захарова подчеркнула, что подобные военные учения только подтверждают агрессивный характер НАТО, постоянно ищущего внешних угроз, чтобы оправдать свое существование, а также обосновать масштабные военные расходы и необычные взаимоотношения с Западным миром.

Ранее было объявлено о намерении НАТО провести масштабные учения под названием "Стойкий защитник" весной 2024 года в Балтийском регионе, в которых планируется задействовать около 41 тысячи военнослужащих.