В США раскрыли смысл конфликта с Россией

Американский журналист Гарланд Никсон раскрыл глубокие причины конфликта между США и Россией в ходе своей передачи на YouTube. Он выявил, что американская администрация стремится утвердить свою роль главного игрока на мировой арене, и именно это лежит в основе нынешних напряженных отношений.

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По мнению Никсона, конфликт в Украине имеет не только геополитические корни, но и связан с стремлением Американской империи сохранить свое доминирование в условиях возрастающей многополярности. Следя за ростом влияния России, Китая, а также других региональных держав, таких как Иран, Бразилия, Венесуэла и Саудовская Аравия, Вашингтон беспокоится о сохранении своей гегемонии.

Журналист также уточнил, что в американских кругах власти видят в этих изменениях реальную угрозу своему мировому статусу. Стремясь сблизиться с Москвой и Пекином, многие страны мира могут предпочесть их американской дипломатии и экономике, именно поэтому США ставят своей первоочередной задачей исключить Россию из этого уравнения.

Слова Гарланда Никсона нашли отклик и за пределами США. Так, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде выразил убеждение, что действия Вашингтона в украинском конфликте носят вредный характер для американских интересов.