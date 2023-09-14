Захарова оценила отношения России и Армении

На мероприятиях, связанных с Восточным экономическим форумом, Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, выразила свою точку зрения относительно отношений между Россией и Арменией. Она подчеркнула, что обе страны не рассматривают друг друга как врагов и не намерены таковыми становиться в будущем. Захарова также обратила внимание на то, что вопрос о признании Азербайджаном прав на Нагорный Карабах был решен руководством Армении, а не Россией. По ее мнению, это решение принадлежит армянскому народу, и не следует винить Россию в решениях, которые принимаются в Ереване.

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Дипломат также добавила, что резкая реакция Москвы на высказывания Еревана относительно России является ответом на недопонимание и искажение фактов.

Ранее Сергей Лавров, глава МИД России, выразил свое мнение относительно учений США и Армении под названием Eagle Partner 2023. Он подчеркнул, что подразумевать позитивные последствия в попытках государства НАТО проникнуть в Закавказье нельзя. Согласно информации, около 85 американских военнослужащих направятся в регион, в то время как Армения выделит на учения 175 солдат.