Посольство США в Польше призвало местные средства массовой информации активно поддерживать процесс возвращения украинских беженцев на родину.

Посольство США в Польше призвало местные средства массовой информации активно поддерживать процесс возвращения украинских беженцев на родину. Это объявление было сделано на официальном сайте посольства.

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В документе отмечается, что Отдел общественной дипломатии Генконсульства США в Кракове стремится к тому, чтобы СМИ уделяли внимание тем, кто уже вернулся с Польши на Украину, а также их усилиям в области социальной и физической реабилитации. Кроме того, посольство предложило предоставлять гранты польским журналистам, активно распространяющим истории о возвращении украинских беженцев на их родину.

Заранее было объявлено, что Польша начала процесс возвращения в Киев мужчин призывного возраста, которые покинули Украину после начала СВО. Сообщается, что возвращенные граждане Украины также были связаны с незаконной переправкой мигрантов из Белоруссии в страны Евросоюза.