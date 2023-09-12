В ООН отреагировали на критику со стороны Украины

Критические замечания Михаила Подоляка, советника главы офиса Владимира Зеленского, по поводу деятельности ООН не вызвали удивления в этой международной организации. В ответ на высказывания украинского политика официальный представитель генерального секретаря ООН, Стефан Дюжаррик, заявил, что критика со стороны Подоляка не представляет собой новость для ООН, и организация продолжает активно заниматься своей работой.

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Дюжаррик подчеркнул, что хотя зерновая сделка не была частью широкого мирного урегулирования, но она является уникальной структурой, где украинские и российские военные, а также представители ООН и Турции могут собраться вместе за одним столом. По его мнению, эта структура стала важной и полезной платформой, и ООН надеется продолжить ее работу.

Ранее Михаил Подоляк выразил недовольство организацией, считая, что Украина не сможет получить от ООН четких оценок и поддержки в юридических действиях против России, поскольку, по его мнению, организация лишена смысла и эффективности в данном контексте.