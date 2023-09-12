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На саммит глав парламентов «Большой двадцатки» от России поедет Матвиенко
Стал известен представитель России на парламентской «двадцатке»

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На предстоящий парламентский саммит стран "Большой двадцатки" (G20), запланированный на октябрь, отправится выдающаяся дипломат и председатель Совета Федерации России, Валентина Матвиенко. Эту информацию подтверждает источник из парламентской сферы, цитируемый РИА Новости.

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Важно отметить, что в прошлом году этот высокопрофильный саммит прошел в Индонезии, и тогда также Россию достойно представляла делегация, возглавляемая Валентиной Матвиенко. Тогда спикер Совета Федерации пригласила парламент Украины для совместных переговоров, подчеркнув, что Россия настаивает на мирном разрешении кризиса.

Ранее на мировой арене лидеры стран "Большой двадцатки" активно призывали к полному выполнению условий зерновой сделки, с целью обеспечения беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений как из России, так и из Украины.

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#россия #новости
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