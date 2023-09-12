Ким Чен Ына встретили в России красной ковровой дорожкой

Ким Чен Ын, председатель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), был встречен в России с особыми почестями. Церемония приветствия прошла на станции Хасан в Приморском крае, где для него проложили красную ковровую дорожку.

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Лидер КНДР спустился с поезда по лестнице, покрытой красным ковром, что символизировало высокий статус гостя. Ранее были раскрыты детали строения его бронепоезда, внутри которого находится штаб с передовыми технологиями, а также несколько бронированных автомобилей для обеспечения безопасности.

Помимо этого стало известно, что в предстоящих переговорах между главой России, Владимиром Путиным, и Ким Чен Ыном, министр обороны России, Сергей Шойгу, сыграет активную роль, но пока неизвестно какую именно.