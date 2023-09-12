Дания анонсировала крупнейший пакет помощи Украине

Королевство Дания выразило свою готовность предоставить Украине существенную финансовую поддержку для закупки оружия и военной техники на общую сумму в 5,8 миллиарда датских крон, что эквивалентно 833 миллионам долларов. Эта инициатива была официально анонсирована на официальном веб-сайте Министерства обороны Дании.

реклама

В соответствии с официальным заявлением ведомства, данный финансовый пакет предоставит Украине возможность укрепить свои оборонительные возможности, включая закупку танков, боевых машин пехоты, а также танковых снарядов и зенитных орудий.

Из общей суммы в 5,8 миллиарда крон, 4,3 миллиарда крон будут перечислены в текущем 2023 году, 1,4 миллиарда крон - в следующем, а оставшиеся 52 миллиона крон - в 2025 году.

Ранее премьер-министр Дании, Метте Фредериксен, также обязалась выделить 300 миллионов датских крон, что составляет около 40 миллионов евро, на финансовую поддержку Украины в целях восстановления страны.