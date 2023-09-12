НАТО откроет штаб-квартиру на Балтийском море

Германия объявила о своей готовности предоставить региональную морскую базу в городе Росток на Балтийском море с целью создания штаб-квартиры НАТО. Это объявление было сделано через официальную пресс-службу Военно-морских сил ФРГ.

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В соответствии с этой информацией, данная база предполагается для использования в качестве местоположения военно-морского командования НАТО в Ростоке.

Ранее, в Швеции, также была высказана инициатива о необходимости установления постоянных баз НАТО в регионе Балтийского моря с целью укрепления военного присутствия после присоединения королевства к альянсу. Лидер Либеральной партии Швеции, Йохан Персон, выдвинул данное предложение.