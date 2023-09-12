реклама
Председатель Министерства иностранных дел ФРГ, Анналена Бербок, призывает перед зимним сезоном предоставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО), как сообщает издание FAZ.
реклама
В высказывании главы ведомства звучит следующее: "Мы стремимся увеличить количество ракет IRIS-T в ближайшие месяцы и призываем наших партнеров рассмотреть возможность временной передачи имеющихся систем ПВО, учитывая наступление зимы."
Анналена Бербок также подчеркнула, что снаряды для немецких зенитных самоходных установок Gepard пользуются повышенным спросом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящем увеличении поставок оружия от стран Запада, включая увеличение поставок зенитных самоходных установок.