В ЕС поддержали создание механизма совместных закупок вооружений

Согласно пресс-релизу Европейского парламента (ЕП), поддерживается создание механизма совместных закупок вооружений для стран Европейского союза (ЕС) с целью завершения этой инициативы к концу 2025 года. В официальном сообщении также подчеркивается, что данный механизм поможет странам ЕС удовлетворить наиболее актуальные потребности в сфере обороны, учитывая ухудшившуюся обстановку после военных поставок в Украину.

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Планируется выделить бюджет в размере 300 миллионов евро для реализации этого механизма, в первую очередь, ориентированного на страны ЕС, которые наиболее интенсивно оказывали помощь Киеву и исчерпали свои ресурсы.

Кроме того, руководители Министерств обороны Эстонии и Латвии, Ханно Певкур и Инара Мурниеце, выразили интерес к присоединению к инициативе ЕС "Европейский небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI) в области противовоздушной обороны. Также следует отметить, что обе страны заключили рамочное соглашение с компанией по закупке систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM, что стало наибольшей инвестицией в оборону для обеих стран.