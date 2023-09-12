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Экс-президент США Буш удивился своей фотографии с Пригожиным из 2006 года
Джордж Буш удивился своей фотографии с Пригожиным

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Бывший президент США Джордж Буш-младший выразил удивление по поводу фотографии, на которой он изображен вместе с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которая была сделана более 17 лет назад. В интервью, доступном на YouTube, бывший американский лидер отметил, что на днях он увидел фотографию с саммита "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге, где Пригожин обслуживал лидеров, подавая им еду.

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Этот снимок датирован 14 июля 2006 года и запечатлел момент, когда президент России Владимир Путин, его бывшая супруга, а также Джордж и Лора Буш ужинали в Большом Стрельнинском дворце в Санкт-Петербурге. Важно отметить, что это было во время саммита "Большой восьмерки" (G8), который впервые принимала Россия.

Ранее Кремль высказал одну из версий катастрофы самолета с Пригожиным на борту, а именно "преднамеренное злодеяние", однако следует подчеркнуть, что расследование этой авиакатастрофы продолжается, и окончательных выводов пока нет, как заявил официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков.

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#россия #новости
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