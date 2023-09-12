В США предрекли масштабное наступление России

Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение о возможности широкомасштабного наступления российских военных. Он поделился своими мыслями в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

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Риттер предупредил о возможности того, что в результате этого наступления украинская армия может быть оттеснена на противоположный берег реки Днепр, а также подчеркнул возможное наступление на город Одесса.

Эксперт подчеркнул, что для анализа этой ситуации не требуется быть военным стратегом. Он указал на такие факторы как географическое расположение, военные позиции, рельеф местности и коммуникационные линии, и выразил мнение, что определенные действия России могут создать сложности для Украины.

Ранее Риттер также отметил, что Украина, возможно, будет продолжать контрнаступательные действия, несмотря на потери, и что она не может рассчитывать на значительную поддержку со стороны Запада. Он подчеркнул, что сейчас для украинцев важно сохранить все доступные ресурсы, так как в будущем они, возможно, не получат такое вооружение, как истребители F-16 и танки.