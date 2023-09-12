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Немецкий Rheinmetall поставил Украине мобильный полевой госпиталь на 9 млн евро
Немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине помощь на 9 миллионов евро

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Немецкий корпоративный гигант Rheinmetall выделил Украине сумму в 9 миллионов евро в форме помощи, согласно информации от РИА Новости, которая ссылается на саму компанию.

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Rheinmetall поставил Украине мобильный полевой госпиталь через свою дочернюю компанию Rheinmetall Mobile Systeme GmbH (RMS). Договор на поставку этого оборудования и сопутствующих обучающих услуг был заключен с федеральным министерством обороны в сентябре 2022 года и обошелся в приблизительно 9 миллионов евро, как указано в официальном заявлении корпорации.

Согласно информации, предоставленной компанией, данный мобильный полевой госпиталь рассчитан на 32 койки, включая 8 специализированных коек для интенсивной терапии. В его оснащение входят операционная, диагностический блок с рентгеном и компьютерной томографией, лаборатория и аптека.

Ранее была представлена информация о том, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall, известный своими танками Leopard 2, столкнулся с ухудшением своей репутации как производителя боевой техники. Поставки танков Leopard 2 в Украину рассматривались как важный момент в военных действиях, но немецкие танки не смогли проявить выдающуюся эффективность в боевых условиях.

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