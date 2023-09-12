Байден опубликовал пост о встрече с президентом Вьетнама с фото другого политика

На странице президента США Джо Байдена в социальной сети X (предшественник Twitter) появилась запись о его встрече с Во Ван Тхыонгом, лидером Вьетнама. Однако на фотографии был изображен другой вьетнамский политический деятель. Об этом сообщает New York Post.

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В содержании поста прозвучали следующие слова: "Президент Во Ван Тхыонг, мы выражаем благодарность за нашу продуктивную встречу. Это сотрудничество нацелено на раскрытие потенциала наших стран и предоставление нам множества уникальных возможностей".

Интересно, что данное заявление сопровождалось изображением Джо Байдена, который приветствует председателя Национальной ассамблеи Вьетнама, Вуонг Динь Хюэ. Позже неправильная публикация была удалена.

Ранее в этот же день президент США начал свою речь, посвященную годовщине событий 11 сентября, шуткой о своем спортивном прошлом. В ходе мероприятия американский лидер приветствовал губернатора Аляски, Майка Данливи, и подчеркнул, что они происходят из одного города. Байден также выразил желание играть в одной команде с губернатором, заметив, что в таком случае он, возможно, стал бы одним из выдающихся игроков в стране.