Содействие Маска срыву атаки ВСУ вызвало вопросы в Пентагоне

Сотрудничество Илона Маска в предотвращении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прошлом году при его отказе активировать спутниковую систему Starlink в Крыму вызывает серьезные вопросы в Пентагоне. Об этом отчитался министр ВВС США Фрэнк Кендалл в интервью агентству Associated Press.

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Как подчеркнул Кендалл, Министерство Обороны США выразило глубокие опасения по поводу возможности повторения подобных инцидентов, когда поставщики, включая Маска, могут прервать работу своих систем. В свете этой ситуации будущие соглашения, касающиеся контрактов на поставки товаров и услуг, могут включать специальные пункты, предусматривающие потенциальное использование этих продуктов или услуг в военных целях, - подчеркнул Кендалл.

Следует отметить, что до отказа Илона Маска Министерство Обороны США не уделяло должного внимания формулировке, требующей, чтобы компания, сотрудничающая с ведомством, соглашалась на возможное использование ее систем в военных операциях.

Ранее Илон Маск заявил, что условия предоставления услуг спутниковой системы Starlink запрещают ее использование в военных целях. Он также пояснил, что не проводил активацию системы над Крымом, и подчеркнул, что она оставалась неактивной.