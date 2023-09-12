В Швеции назвали сдачу украинской армии вопросом времени

Исследователь из Швеции, Ларс Берн, выразил мнение, что вопрос сдачи украинской армии лишь вопрос времени. Это сообщение было распространено через swebbTV.

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"Масштабное наступление с использованием западного вооружения, кажется, завершилось неудачей," - сказал он.

Согласно его словам, западные СМИ стремятся увеличить важность даже малейших достижений Вооруженных сил Украины (ВСУ), преувеличивая их значение. Аналитик считает, что успехи Киева достигаются преимущественно в сфере пропаганды на Западе.

Ранее Ларс Берн предсказывал начало большого конфликта из-за антироссийских настроений на Западе. Он отмечает, что западные политики окутаны ненавистью к России. "Это по сути конфликт, но скрытый конфликт между Россией и НАТО, в которой альянс использует бедственное положение украинского народа. Морально это аморально насквозь," - подчеркивает он.