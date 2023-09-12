Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
В Европарламенте подняли вопрос об источнике финансирования выборов на Украине
В Евросоюзе подняли вопрос о финансировании выборов на Украине

реклама

Члены Европарламента из Австрии, а именно Харальд Вилимски и Георг Майер, обратились к Еврокомиссии (ЕК) с запросом на разъяснения относительно заявлений президента Украины, Владимира Зеленского, о возможных выборах в 2024 году. Президент выразил готовность к проведению выборов при условии финансовой поддержки со стороны Запада. "Лента.ру" провела анализ содержания письма, отправленного этими евродепутатами.

реклама

В своем обращении, парламентарии подчеркнули, что в ближайшем будущем на Украине ожидаются выборы. Однако глава украинского государства выразил сомнения относительно финансовых затрат на них и выразил надежду на финансовую поддержку от США и ЕС.

В свете этих событий они обратились к Еврокомиссии, задав важные вопросы: планирует ли ЕК предоставить финансовую помощь для проведения выборов на Украине и каким образом данное заявление Зеленского может повлиять на статус Украины как потенциального члена ЕС? Если ответ на первый вопрос отрицательный, то какие альтернативные меры могут быть предприняты? Какова будет реакция Еврокомиссии, если Украина решит не проводить выборы в следующем году, и как это может повлиять на европейскую финансовую поддержку Украины?

Следует отметить, что 27 августа Владимир Зеленский выразил свою готовность провести выборы при условии финансовой поддержки Запада, хотя военное время формально запрещает такие процедуры. Этот ход вызвал множество вопросов и требует внимательного рассмотрения.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Филиппо обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в расизме из-за запретов ЕС для россиян
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
7
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
5
Жадность Молдовы и нежелание платить «Газпрому» обернулись страхом остаться без электричества
15
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
13
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
New Atlas: Затея с отправкой Challenger на Украину была обречена с самого начала и чуда не произошло
2
Зеленский заявил, что ощущает неискренность в словах Запада о вечной поддержке Украины
2
Немецкий инженерный танк Pionierpanzer 2A1 откапывает застрявший в грязи украинский Т-64БВ (видео)
1
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
The Wall Street Journal: Россия может обменять Навального
+
Бронепробиваемость ПТРК «Корнет» поразила китайских генералов
4
Илон Маск выпустит роботакси без руля и педалей и полной автономностью в 2025 году по цене $25 000
+
Uber готовит новый сервис для найма временного персонала "Chore"
+
Новое видео Lies of P демонстрирует схватку с боссами
+
Британские эксперты признали уничтожение Challenger 2 на Украине
+
Galaxy Smart Ring станет звездой мероприятия Samsung S24
1
В Госдепе заявили, что решение об отправке дальнобойных ракет ATACMS Украине пока не принято
4
Для слитого билда S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl вышел патч
+
НАСА признала, что затраты на новую сверхтяжелую ракету-носитель неподъемные
4

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
51
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
19
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
23
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
179
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
15
Учимся правильно использовать Furmark
12
Итоги гоночного уик-энда 9-10 сентября
+
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
8
Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов санкциям Запада
26
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
27

Сейчас обсуждают

Rin66
19:28
Пока новая видеокарта едет из Китая, играю на CTX 960 4 ГБ. И если по началу на планете и в космосе было около 20 кадров на средних настройках, то в Новой Атллантиде от 7 до 14 кадров, давно я у уже н...
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
Shroud Solo
19:19
Земля и так будет под волнами идти в случаи взрыва
Российские бомбардировщики Су-34 стали применять планирующие авиабомбы ФАБ-1500
Truth Seeker
19:13
Это вам не РФ, которая отменяет существование целой нации.
Филиппо обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в расизме из-за запретов ЕС для россиян
Galadriil
19:05
Очередное "Болгары восхитились"?
Бронепробиваемость ПТРК «Корнет» поразила китайских генералов
Farhad Nedirov
19:04
Называть это действие "Пожертвованием" не очень правильно
AMD собирается пожертвовать флагманскими видеокартами RDNA 4 ради чипов для ИИ
Даниил Лавкрафт
19:01
Для закоса под "редемпередем два" нужен уже не ремастер, а ремейк. Но ребяты молодцы конечно. Жаль что их по-любому задавят голуби из такетво.
Энтузиасты создают собственный ремастер RDR для ПК, который запускается на эмуляторе Xenia
Пузо
19:01
Готовлюсь к переезду в светоч демократии, говорят там так принято и даже поощеряетя .
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
Александр Бондырев
18:48
Опять нацисты.. .. забудьте вы этот бред,наши царьки идею эту придумали, идёт борьба за ресурсы.
Немецкие БПЛА Vector впервые применены ВСУ для атак на территорию России
VRoman
18:42
Программисты наконец-то включили мозги и логику?
Обновлённый Cyberpunk 2077 нагрузит 8-ядерники под 90% — разработчики советуют проверить охлаждение
истребитель хохлизма
18:40
Генетические дауны
США осудили поставку Россией истребителей Су-30СМЭ военному правительству Мьянмы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем