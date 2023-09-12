В МИД сообщили тему разговора с Ким Чен Ыном

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, Андрей Руденко, выразил возможность обсуждения темы проекта "Хасан – Раджин" в рамках предстоящего визита лидера КНДР, Ким Чен Ына, в Россию. Эту информацию предоставило агентство ТАСС.

реклама

"По всей видимости, данная тема будет внесена в повестку дня для обсуждения", - подчеркнул он.

В прошлом году глава Министерства восточного развития России, Алексей Чекунков, провел видеоконференцию с министром внешнеэкономических дел КНДР, Юн Чжон Хо, на которой акцентировалось важное значение восстановления железнодорожного сообщения через пограничный переход Хасан – Туманган. Северокорейский министр подчеркнул, что скоро будет завершено строительство дезинфекционного комплекса, что предоставит возможность возобновить торговлю между двумя государствами.

Участок железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) был восстановлен в период с 2008 по 2014 годы в качестве пилотного этапа реконструкции Транскорейской железнодорожной магистрали.

Вечером 10 сентября текущего года лидер КНДР, Ким Чен Ын, отправился в Россию на поезде в сопровождении министра иностранных дел страны и заместителя главы военного комитета. Встреча между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным намечена на Дальнем Востоке.