Госдепартамент США и Пентагон призвали Байдена отправить Украине ATACMS

Министерство Государственной безопасности Соединенных Штатов и Пентагон настоятельно призывают американского президента, Джо Байдена, разрешить поставку Украинским Вооруженным Силам (ВСУ) дальнобойных ракетных систем ATACMS, информирует CNN, ссылаясь на доверенные источники.

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"Этот важный шаг был предложен Государственным департаментом и Министерством обороны после многих месяцев обращений со стороны украинских властей", - подчеркнули анонимные источники, близкие к телеканалу.

По данным, предоставленным CNN, Джо Байден может принять окончательное решение в ближайшее время. Несмотря на то, что вопрос о поставках данных вооружений еще не окончательно решен, вероятность их предоставления значительно возросла в последнее время, как утверждается в материале.

10 сентября Financial Times, сославшись на собственные источники, сообщила о возможности положительного решения президента США Джо Байдена относительно поставок ракет ATACMS Украине в ближайшее время. Мэттью Миллер, представитель Государственного департамента США, подчеркнул, что Вашингтон не изменил своей позиции относительно потенциальных поставок оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS Украине.