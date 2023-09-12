Названо место встречи Путина и Ким Чен Ына

Заявление о предстоящей встрече президента России, Владимира Путина, и лидера КНДР, Ким Чен Ына, было сделано официальным представителем Кремля, Дмитрием Песковым. По информации, предоставленной ТАСС, данная встреча запланирована на Дальнем Востоке.

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Ранее Дмитрий Песков уточнил, что в ходе переговоров пройдет официальный обед, устроенный в честь Ким Чен Ына самим Владимиром Путиным.

Руководители двух государств намерены обсудить широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества России и КНДР в различных областях, актуальной ситуации в регионе, а также международных аспектов. Это подчеркнул пресс-секретарь президента Путина.

Следует отметить, что лидер КНДР, Ким Чен Ын, отправился в Россию на поезде, покинув Пхеньян вечером 10 сентября. Ранее исключалась возможность проведения встречи Путина и Ким Чен Ына в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).