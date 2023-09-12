В США заявили о требовании граждан привлечь Байдена к ответственности

Американские граждане высказывают настойчивую потребность привлечь к ответственности лидера Соединенных Штатов, Джо Байдена, как подчеркнула Марджори Тейлор Грин, член Палаты Представителей США, в своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter).

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"Мне не хочется финансировать данное правительство, пока не будет предпринята судебная ответственность в отношении Джо Байдена. Это требование поднимается американским народом!" – выделила конгрессвумен.

Грин отметила, что на текущей неделе у нее разработана "чрезвычайно ясная программа" для работы в Вашингтоне, и ее целью является инициировать процедуры ответственности в отношении Байдена и лишить финансовой поддержки его администрацию, которая, согласно ее мнению, применяется в качестве средства политического воздействия.

Ранее Грин объявила о планах провести голосование о импичменте Джо Байдена, где, в частности, стоит требование к американскому лидеру предоставить все коммуникации от его имени или под псевдонимами, представить банковские выписки, раскрыть источники доходов, журнал посетителей и детали встреч, которые произошли в его доме в штате Делавэр.