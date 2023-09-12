Германия отказалась поставлять Киеву ракеты автоматически вслед за США

Федеративная Республика Германия не намерена осуществлять поставки ракетных систем в Украину лишь на основании решения, принятого Соединенными Штатами. Сведения о такой позиции были высказаны министром обороны ФРГ, Борисом Писториусом, и сообщены мировому сообществу через Reuters.

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"В данной ситуации не существует автоматических решений," - отметил он. Глава Министерства Обороны ФРГ также подчеркнул, что на данный момент правительство Берлина не готово принимать окончательное решение о поставке ракетного комплекса Taurus в сторону Киева.

Согласно информации агентства, федеральный канцлер ФРГ, Олаф Шольц, неоднократно подчеркивал, что вопросы поставок вооружения Германией будут рассматриваться только после консультации с Вашингтоном.

Сообщения от 10 сентября, распространенные Financial Times, со ссылкой на свои информационные источники, говорят о возможности положительного решения президента США, Джо Байдена, по поставке Украине ракетных комплексов ATACMS в ближайшее время. В ответ, руководитель пресс-службы Государственного Департамента Соединенных Штатов, Мэттью Миллер, заявил, что политика США относительно возможных поставок оперативно-тактических ракетных систем ATACMS в Украину остается без изменений. "Я могу лишь отметить, что наши переговоры продолжаются как с нашими украинскими партнерами, так и внутри американского правительства. Но, на данном этапе, мы не имеем новых позиций, которые можно было бы огласить," - подчеркнул он.