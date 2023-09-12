В ЕК разъяснили правила конфискации личных вещей у россиян и подтвердили интерпретацию санкционного законодательства, касающегося граждан России.

Даниэль Шеридан Ферри, представитель Европейской комиссии (ЕК), выразил мнение о возможности стран Евросоюза не конфисковывать личные вещи граждан России, пересекающих границу ЕС. Эта позиция была оглашена в сообщении агентства РИА Новости.

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"При пересечении границы с личными вещами и одеждой, находящимися в списке запрещенных товаров, следует отметить, что это не всегда связано с обходом санкций", - подчеркнул он.

Кроме того, Ферри добавил, что это не распространяется на дорогостоящие предметы, включая автомобили, и подчеркнул, что, согласно последним разъяснениям Еврокомиссии, въезд на личных автомобилях, зарегистрированных в России, подпадает под запрет.

Следует отметить, что 10 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, касающегося граждан России, в соответствии с которой ввоз личных смартфонов, автотранспорта и косметики может быть рассмотрен как нарушение.

Руслан Давыдов, исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), охарактеризовал запрет на въезд российских туристов в ЕС на своих автомобилях, со смартфонами и косметическими средствами как "нелепое и абсурдное решение".