В Госдепе заявили о внимательной слежке за визитом Ким Чен Ына в Россию

Руководство Соединенных Штатов выразило намерение тщательно проследить за визитом главы КНДР, Ким Чен Ына, на территорию Российской Федерации. Этот замысел был высказан на пресс-конференции Мэттью Миллером, пресс-секретарем Государственного Департамента США.

реклама

"Любой поток оружия от КНДР к России будет квалифицирован как нарушение не одной резолюции Совета Безопасности ООН", - подчеркнул высокопоставленный представитель.

Миллер дополнил, что Вашингтон "продолжит усилия по соблюдению своих собственных санкций и не будет колебаться в вопросе введения новых мер".

В ответ на приглашение российского руководства, Кремль подтвердил официальный визит главы КНДР. В дополнение к этому, информацию о поезде, на котором Ким Чен Ын отправился в Россию, подтвердила южнокорейская телекомпания YTN, ссылаясь на высокопоставленный источник в правительстве.