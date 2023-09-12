В Госдепе прокомментировали военные учения Армении и США.

Сведения о военных маневрах Армении и США подчеркивают их стабильный, не связанный с недавними напряжениями между Ереваном и Баку, характер. Об этом выразился пресс-секретарь Государственного департамента США, Мэттью Миллер, в ходе информационного брифинга, транслировавшегося на официальном YouTube-канале ведомства.

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Уже с 11 сентября в Армении стартовали объединенные учения с участием американских миротворцев в рамках инициативы "Eagle Partner 2023".

За день до этого официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, подчеркнул, что Москва и Ереван приступят к анализу решения о проведении совместных учений именно с Соединенными Штатами, а не с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).







