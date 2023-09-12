Ночью с 8 на 9 сентября Марокко потрясло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр находился на расстоянии 77 километров к юго-западу от Марракеша, а очаг на глубине десяти километров.

После разрушительного землетрясения в Марокко число погибших возросло до 2681 человека. Эту трагическую информацию опубликовало известное издание Hespress, ссылаясь на официальные сообщения властей королевства.

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По данным этого издания, общее количество пострадавших от землетрясения достигло отметки в 2501 человека. Важно отметить, что наибольшее количество смертей - 1591 человек - зафиксировано в провинции Эль-Хауз, а еще 809 человек погибли в провинции Тарудант.

Ночью с 8 на 9 сентября Марокко потрясло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр находился на расстоянии 77 километров к юго-западу от Марракеша, а очаг на глубине десяти километров. Король Марокко Мухаммед VI призвал к срочной помощи всем, кто остался без крова из-за этой стихии.