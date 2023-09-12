В Германии предупредили об угрозе шпионажа и диверсий из-за Украины и рекомендовали чередовать меры превентивного и оперативного характера.

С увеличением напряженности конфликта на Украине угроза шпионажа и диверсий приобретает особую актуальность. Глава Министерства обороны Германии, Борис Писториус, настойчиво предупреждает о возрастающей опасности, и это беспокойство находит свое отражение в информационных докладах, распространяемых агентством ТАСС.

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Специалист высказывает убеждение, что эффективное противодействие этой угрозе возможно лишь чередованием мер превентивного и оперативного характера. Когда речь заходит о оперативных действиях, значительное внимание уделяется контрразведке, она играет центральную роль, подчеркивает немецкий глава ведомства обороны.

Ранее в Федеральной Республике Германия прокуратура выдвинула обвинения в шпионаже против сотрудника Федеральной разведывательной службы (БНД) по имени Карстен Л. и его посредника Артура Е. По версии следствия, Карстен Л. предпринимал попытки передачи информации российской стороне относительно позиций реактивных систем залпового огня HIMARS и средств противовоздушной обороны IRIS-T на Украине.