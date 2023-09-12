Российская армия обладает опытом работы с данным типом вооружения и способна перехватить их, основываясь на предыдущем успешном опыте сбивания ракет HIMARS и Storm Shadow.

Бывший военный из морской пехоты США, Брайан Берлетик, подчеркнул в интервью The New Atlas, что российские вооруженные силы обладают способностью мгновенно устранить американские дальнобойные ракеты ATACMS при их передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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В своих заявлениях он выделил, что российская армия обладает глубоким опытом работы с данным типом вооружения и способна перехватить их, основываясь на своем предыдущем успешном опыте в сбивании ракет HIMARS и Storm Shadow.

Берлетик уточнил, что Вашингтон многократно высказывал свои намерения о возможной передаче ракет ATACMS Украине в публичных заявлениях, и, таким образом, для руководства Кремля этот ход событий не станет неожиданностью. Он завершил свой комментарий, говоря: "Россия уже сделала значительные усилия на ряде линий конфликта. Москва давно была к этому готова".

Ранее президент Украины, Владимир Зеленский, объявил о намерении провести обсуждение с американским коллегой, Джо Байденом, вопроса о поставках дальнобойных ракет ATACMS. Согласно его заявлениям, Киев планирует получить подобное вооружение уже этой осенью.

10 сентября, ссылаясь на информацию из своих источников, Financial Times сообщила, что Байден склонен к положительному решению о поставках ракет ATACMS ВСУ в ближайшее время.