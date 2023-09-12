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МИД ФРГ: конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году
Германия анонсировала конференцию по восстановлению Украины в 2024 году

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Конференция, посвященная реставрации Украины, запланирована на 2024 год и состоится в столице Германии, Берлине. Эту новость официально объявила глава Министерства Иностранных Дел Федеративной Республики Германия, Анналена Бербок, в рамках своего официального визита в Киев, как сообщает ТАСС.

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"Чтобы из руин можно было возродить что-то новое, мы объединим наши усилия и проведем конференцию, посвященную восстановлению Украины, в следующем году в Берлине", — отметила дипломат.

Ранее госпожа Бербок объявила о предстоящей выдаче ФРГ нового пакета гуманитарной помощи в размере 20 миллионов евро для Украины. Также она подчеркнула, что важно для Берлина и Киева разрешить все аспекты, связанные с поставкой ракеты Taurus на Украину.

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