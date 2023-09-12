В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров Путина и Ким Чен Ына

Глава Российской Федерации, Владимир Путин, и Корейской Народно-Демократической Республики, Ким Чен Ын, скоро соберутся вместе для важных дипломатических переговоров, на которых обсудят ключевые вопросы, затрагивающие их двусторонние отношения. Об этом заявил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, в эксклюзивном интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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Песков подчеркнул, что Кремль придает высший приоритет укреплению позитивных и взаимовыгодных связей с КНДР и всеми своими соседями. По его словам, встреча двух выдающихся лидеров государств запланирована на ближайшее время и включит как официальные переговоры с делегациями, так и возможное продолжение диалога в закулисном формате.

"Также предусмотрено проведение официального обеда в честь гостя из Северной Кореи, от имени президента России," - добавил Песков, раскрывая некоторые дополнительные детали предстоящего мероприятия.

Ранее информацию о поездке Ким Чен Ына в Россию распространила южнокорейская телекомпания YTN, ссылаясь на свой источник в правительстве, которая уточнила, что лидер Северной Кореи выбрал железнодорожное сообщение для своего приезда.