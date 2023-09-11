Глава Пентагона провел переговоры с новым министром обороны Украины

Сэр Ллойд Остин, глава Пентагона, провел официальные телефонные переговоры с недавно назначенным министром обороны Украины, Рустемом Умеровым. Заявление о содержании этой важной беседы было опубликовано на официальном сайте американского военного ведомства.

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Заметно, что в ходе разговора господин Остин выразил искренние поздравления Умерову с его новой должностью и подчеркнул непоколебимую поддержку, которую Соединенные Штаты предоставляют Украине.

"Министр обороны Остин представил обновленную информацию о мерах, которые США предпринимают для обеспечения безопасности Украины, и обсудил с министром Умеровым стратегические приоритеты в области поддержки срочных потребностей страны в долгосрочной перспективе", - отмечается в официальном сообщении.

Кроме того, они обсудили повестку дня предстоящего заседания контактной группы по Украине, которое запланировано на следующей неделе и состоится на авиабазе Рамштайн в Германии.

Ранее, в контексте неудачных попыток контрнаступления Вооруженных Сил Украины, министр Умеров подчеркнул актуальность немедленной поставки дополнительного вооружения для Киева.