В МИД отреагировали на слова Гросси о применении боеприпасов с обедненным ураном

На слова главного представителя Министерства Иностранных Дел России, Мария Захарова, в ответ на заявление директора Международного Агентства по Атомной Энергии (МАГАТЭ), Рафаэля Гросси, о применении военных снарядов с обогащенным ураном, активно среагировала в её собственном Telegram-канале.

реклама

Захарова выразила мнение, что Гросси абсолютно справедливо утверждает, что с точки зрения "ядерной безопасности" радиологические последствия незначительны. Тем не менее, по её мнению, здесь имеется одна важная деталь, на которую следует обратить внимание. Это упущение, будь то намеренным или случайным, не допустимо.

Она разъяснила, что обогащенный уран представляет собой значительную опасность для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности, особенно когда он используется в составе военных снарядов. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, "при пробитии брони стержень из обогащенного урана может нагреться и воспламениться". Ещё более грозными являются последствия при применении обогащенного урана в качестве облицовки кумулятивных снарядов.

Захарова предположила, что знания Гросси, как главы МАГАТЭ, могут оставлять желать лучшего в отношении химических свойств тяжелых металлов, и вопрос о разрушительных последствиях его использования следует передать специалистам в данной области.

Ранее Гросси утверждал, что применение военных снарядов с обогащенным ураном не приносит существенных радиологических рисков. "С точки зрения ядерной безопасности, радиологические последствия минимальны", - заявил он.