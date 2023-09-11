Швеция увеличит военный бюджет в 2024 году

Швеция планирует увеличить свой военный бюджет на 2,4 миллиарда долларов в 2024 году, как было объявлено в официальном пресс-релизе правительства этой страны.

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Согласно заявлению, представленному на официальном веб-сайте правительства, в бюджетном проекте на 2024 год рассматривается предложение о дополнительном финансировании Вооруженных Сил на сумму 700 миллионов шведских крон. Это увеличит расходы на оборону более чем на 27 миллиардов крон (приближенно к 2,4 миллиарда долларов США) между 2023 и 2024 годами, что составляет прирост в 28 процентов.

В случае одобрения данных планов, оборонный бюджет Швеции удвоится по сравнению с уровнем 2020 года и будет соответствовать нормам НАТО, предусматривающим расходы на оборону в размере 2 процентов от ВВП.

Кроме того, стало известно, что НАТО намечает провести масштабные военные учения, получившие название "Стойкий защитник", весной 2024 года. Эти маневры будут крупнейшими с момента окончания холодной войны и направлены на моделирование возможных действий в ответ на потенциальную агрессию со стороны России. Важно отметить, что Швеция также примет активное участие в этих учениях.