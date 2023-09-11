В США указали на невозможность восстановления Украины

Украина не в состоянии восстановиться, даже спустя десять лет после конфликта, и в этой ситуации США несут свою долю ответственности. Полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона, выразил эту точку зрения в своем сообщении на платформе X (предыдущий Twitter), подчеркнув серьезные препятствия на пути к восстановлению страны.

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Макгрегор также выразил убеждение, что утверждения о том, что США нанесли ущерб России, являются необоснованными. По его словам, единственным результатом действий было разрушение украинской нации и страны.

Ранее он также отмечал, что внутри Вооруженных сил Украины возникли дискуссии о возможной смене президента страны Владимира Зеленского. Эти настроения, по его мнению, привели к тому, что украинский лидер находится под круглосуточной охраной из-за реальной угрозы его жизни.