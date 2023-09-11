В США предрекли восстание ВСУ против Зеленского

ВСУ, вооруженные и подготовленные, могут встать на путь протестов против режима, возглавляемого на данный момент президентом Украины, Владимиром Зеленским. По словам бывшего аналитика Центрального разведывательного управления США, Ларри Джонсона, высказанных им в интервью YouTube-каналу Dialogue works, это представляется возможным сценарием.

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Эксперт выразил удивление тем, что такое восстание еще не началось, учитывая текущую обстановку в стране. Ларри Джонсон также сделал вывод о недостаточной политической силе и влиянии, которые смог достичь Владимир Зеленский.

"Мне кажется, что на Украине пока не наблюдается большой страсти к продолжению военных действий, и нет желания пожертвовать большим количеством гражданских жизней", - подчеркнул Ларри Джонсон.

Ранее бывший аналитик ЦРУ выразил свое удивление тактикой, выбранной Вооруженными силами Украины, которые не предприняли никаких попыток атаковать российские позиции обороны в момент их подготовки.

Согласно его мнению, Россия не скрывала своих военных планов, но украинские войска оставались пассивными и не предпринимали атак с использованием ракетной артиллерии.