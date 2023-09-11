В НАТО оценили риски атаки России на альянс

Россия не имеет в планах атаковать страны, которые являются членами НАТО, как заявил Мирча Джоанэ, заместитель генерального секретаря этой организации. Эту информацию приводит агентство ТАСС.

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Джоанэ уточнил: "Отсутствует какой-либо признак того, что Россия стремится атаковать любое из государств-членов альянса, будь то Румыния или любая другая страна. Нет угрозы тому, что Румыния будет втянута в данный конфликт, или что этот конфликт распространится на ее территорию".

Помимо этого, он также озвучил ситуацию, связанную с падением обломков беспилотного летательного аппарата на севере уезда Тулча, рядом с украинскими портами. По его словам, румынские власти активно проводят расследование данного инцидента, и все обстоятельства будут детально выяснены и представлены общественности. Следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет о случайном происшествии, как отметил он.

Дополнительно, Джоанэ выразил одобрение в отношении решения США направить дополнительные военные воздушные силы для обеспечения воздушной безопасности в регионе Черного моря. Это включает в себя размещение дополнительных военных контингентов в Румынии, помимо уже находящихся на ее территории пяти тысяч солдат НАТО.

Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе города Плауру, уезда Тулча, были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, аналогичного по типу российскому. Фрагменты дрона были обнаружены примерно в 2,5 километрах к юго-востоку от поселка Плауру, как подтвердили официальные источники.