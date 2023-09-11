Эрдоган рассказал о попытке Анкары решить проблемы России с платежной системой

Анкара активно работает над решением проблем, связанных с страхованием экспорта сельскохозяйственной продукции из России, а также разработкой российской платежной системы. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как передает информационное агентство ТАСС.

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Согласно его словам, на собрании лидеров G20 присутствует общее стремление к возобновлению торговли зерном. "На встречах с коллегами я уделяю особое внимание нашим усилиям в этом направлении, так как необходимо отметить серьезность этой проблемы и преданность Турции в ее решении", - подчеркнул турецкий лидер и призвал западные страны также предпринять конкретные шаги для исполнения своих обязательств.

Эрдоган обратил внимание на то, что он считает невозможным подходить легкомысленно к вопросу экспорта российских удобрений. "Позиция России ясна. Они желают установления платежного механизма, который обеспечит получение оплаты за поставки зерна по этому маршруту и обеспечит их защиту от санкций, а также обеспечит страхование их судов", - подчеркнул политик и заявил, что намерен продолжать "дипломатическое общение" с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров G20 учитывать запросы России и возобновить сделку с зерном. Анкара также обращается к мировым лидерам с просьбой "содействовать в обеспечении страхования российского экспорта продовольствия и удобрений с помощью британской компании Lloyd's of London" и пересмотреть вопрос о включении Москвы в международную систему платежей SWIFT.