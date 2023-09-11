Берлин и Киев станут городами-побратимами

Киев и Берлин готовятся объявить о своем намерении стать городами-побратимами в ближайшее время. Это важное решение было официально анонсировано германским муниципалитетом.

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На следующей неделе, 14 сентября, Кай Вегнер, нынешний мэр Берлина, намерен провести встречу с мэром Киева Виталием Кличко, у исторических Бранденбургских ворот. После этого официальная церемония подписания соглашения о побратимстве состоится в Красной Ратуше.

В мае 2016 года Киевский городской совет отправил официальное уведомление в столицу России, Москву, об отказе от действующих соглашений о побратимстве, партнерстве и сотрудничестве между столицами России и Украины.

Побратимство представляет собой особый вид отношений между городами, основанный на постоянных дружественных связях, охватывающих различные сферы, включая культурные и спортивные обмены.