В МАГАТЭ выразили надежду на диалог России и Украины по Запорожской АЭС

Контролер Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Рафаэль Гросси, выразил оптимизм относительно возможности установления диалога между высшими руководителями России и Украины, связанного с будущей судьбой Запорожской атомной электростанции (АЭС), согласно информации, представленной информационным агентством ТАСС.

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На пресс-конференции, посвященной началу работы сессии Совета управляющих МАГАТЭ, Гросси подчеркнул свою готовность к продолжению конструктивных обсуждений с обеими сторонами: "Я надеюсь, что скоро у нас будет возможность провести консультации на высшем уровне".

Ранее адвокат главы украинской президентской администрации, Михаил Подоляк, выразил недовольство отсутствием поддержки со стороны Рафаэля Гросси в обвинениях со стороны Украины в адрес России, связанных с ее якобы создаваемой угрозой для безопасности Запорожской АЭС.

Подоляк также отметил высказывание Гросси о нестабильной обстановке в области безопасности Запорожской АЭС. Он выразил надежду на более активное участие Гросси в оказании давления на российское руководство в поддержку требований Украины относительно передачи контроля над данной атомной электростанцией.