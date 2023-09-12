В ЕС допустили введение санкций из-за выборов в новых регионах России

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность введения санкций в ответ на проведение выборов в новых регионах России. Эту информацию передало агентство Reuters, ссылаясь на заявление из Министерства Иностранных Дел ФРГ.

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Представитель немецкого министерства подчеркнул, что существует вероятность введения ограничительных мер в отношении тех, кто организовывал и проводил выборы в этих регионах.

События 10 сентября стали кульминацией выборного процесса в России, который прошел в рамках единого дня голосования. В 2023 году избирательные кампании были организованы в 85 различных регионах страны на разных уровнях.

В частности, выборы депутатов региональных законодательных собраний прошли в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях России.