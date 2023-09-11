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Сенатор Джабаров раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины к переговорам
В России ответили на озвученное Вашингтоном условие переговоров Москвы и Киева

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Комментарий первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам, Владимира Джабарова, относительно высказываний госсекретаря США, Энтони Блинкена, привлек внимание общественности. Блинкен ранее подчеркнул готовность Украины начать переговоры с Россией лишь при запросе со стороны Москвы. Джабаров в интервью «Ленте.ру» сообщил, что Россия не будет вынуждена просить Украину о проведении переговоров.

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Слова Джабарова подчеркивают активный настрой России на возможные переговоры, в случае обращения к ней с подобным запросом. Он также выразил мнение, что вероятность подобного обращения со стороны России невелика.

Тем не менее, сенатор отметил, что Москва могла бы рассмотреть возможность переговоров, при условии, что Украина выдвинет альтернативные предложения.

Джабаров также обратил внимание на то, что текущие условия, предложенные Украиной, неприемлемы для России, особенно в части восстановления границ, как они существовали в 1991 году.

Ранее, госсекретарь США, Энтони Блинкен, подчеркнул, что Украина готова к диалогу с Россией в случае предложения со стороны Москвы, и что Соединенные Штаты выразят поддержку Киеву и присоединятся к переговорам.

Блинкен также упомянул, что конфликт должен завершиться на справедливых и устойчивых условиях, которые учитывают суверенитет и территориальную целостность Украины. В то же время он отметил, что пока не видны признаки интереса к дипломатическому разрешению конфликта со стороны Соединенных Штатов.

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#россия #новости
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