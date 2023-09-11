Стало известно об отъезде Ким Чен Ына в Россию для встречи с Путиным

По информации, полученной от высокопоставленного источника в правительстве и сообщенной телеканалом YTN, предполагается, что глава КНДР, Ким Чен Ын, отправился во Владивосток на частном поезде из Пхеньяна с целью присутствия на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и для встречи с президентом России, Владимиром Путиным.

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Согласно словам собеседника южнокорейского телеканала, переговоры запланированы на среду, 13 сентября, и это подтверждено надежным источником из российской делегации, как сообщил РБК. Важно отметить, что данная встреча не входит в программу самого форума.

Нельзя не учесть заявление представителя Кремля, Дмитрия Пескова, сделанное в понедельник, 11 сентября, в котором отмечается, что встреча между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном на полях ВЭФ не была специально запланирована.