В ЕС оценили уровень коррупции на Украине

Европейский Союз (ЕС) выразил глубокую озабоченность в связи с высоким уровнем коррупции в Украине, что создает значительные преграды на пути к ее возможному членству в этом объединении. Эту тревожную динамику подчеркнула газета Politico.

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Сообщается, что, несмотря на стремление поддержать Украину, предложение о расширении полномочий украинских разведывательных служб в борьбе с коррупцией рассматривается с недоумением. Европейские чиновники опасаются, что такой шаг может оказать негативное воздействие на состояние украинских политических институтов. Затруднения с проведением необходимых реформ могут оказаться весьма существенными на пути к будущему возможному вступлению Украины в состав ЕС.

Ранее украинские власти заявили о готовности присоединиться к ЕС в ближайшие два года. Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подчеркнула, что политический курс решения о членстве будет зависеть от развития военных событий в стране. По ее мнению, завершение вооруженного конфликта позволит украинским властям сделать гораздо больше в плане реформ и приблизить момент решения о вступлении в ЕС.